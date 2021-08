Calciomercato Milan – Domani il comunicato ufficiale dell’arrivo di Florenzi

Secondo le ultime indiscrezioni, è atteso nella giornata di domani il comunicato ufficiale del trasferimento al Milan di Alessandro Florenzi

E' terminato da pochi minuti il 'Florenzi day', la giornata dedicata all'ex calciatore della Roma. Il classe 1991 infatti non vestirà più la maglia giallorossa in quanto indosserà quella rossonera del Milan. Nel corso di questo pomeriggio, il campione d'Europa ha firmato il suo contratto con il Diavolo fino al giugno del 2022, mentre l'ufficialità dovrebbe arrivare domani. Segui con noi il live di Hoffenheim-Milan, gara valida per la Champions League femminile.