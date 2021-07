Calciomercato Milan – Dirigenti al lavoro per riprendere Dalot: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot ancora nei pensieri di Paolo Maldini e Frederic Massara. Si tratta con i 'Red Devils'

I dirigenti del Milan , in questa sessione di calciomercato , stanno lavorando per riportare Diogo Dalot a Milano . Il terzino portoghese, classe 1999 , ha ben impressionato, infatti, nella stagione che ha trascorso in prestito in maglia rossonera. Pertanto, Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero confermarlo.

Dalot, come noto, è tornato per fine prestito al Manchester United, club proprietario del suo cartellino, non appena terminata l'annata 2020-2021, culminata con il ritorno del Diavolo in Champions League dopo tanti anni di assenza. Lui in rossonero si è trovato bene ed al Milan vorrebbe tornare per giocare con continuità anche in questa stagione.