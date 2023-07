Calciomercato Milan – Dalla Romania: “Tre di Serie A su Tatarusanu”

Ciprian Tatarusanu, che ha lasciato il Milan in questo calciomercato estivo, può restare a giocare in Serie A. Ecco chi vuole il rumeno

Ciprian Tatarusanu , classe 1986 , ha lasciato il Milan - da svincolato - in questo calciomercato estivo. In rossonero, il portiere rumeno ha totalizzato 37 partite tra Serie A , Champions League , Europa League , Coppa Italia e Supercoppa Italiana in tre stagioni: 48 i gol incassati , ma uno Scudetto vinto, da semi-protagonista, nel 2022 .

Tatarusanu, che prima di giocare nel Milan era già stato nella Serie A italiana, indossando la maglia della Fiorentina per tre stagioni, dal 2014 al 2017 (con 101 partite e 119 reti incassate), potrebbe però rimanere a giocare ancora nel nostro campionato per concludere la sua carriera, che, in passato, lo ha visto anche nella fila di Steaua Bucarest in patria, Nantes e Olympique Lione nella Ligue 1 francese.