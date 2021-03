Calciomercato Milan – Difficile la conferma di Dalot e Brahim Díaz | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Diogo Dalot e Brahim Díaz non dovrebbero essere riconfermati. Dubbi anche su Alessio Romagnoli ...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come il Milan , nel prossimo calciomercato estivo, investirà circa 100 milioni di euro. Una cifra che ricaverà, si spera, tra introiti della qualificazione in Champions League , budget messo a disposizione dal fondo Elliott Management Corporation e tesoretto risparmiato dallo scorso mercato di gennaio.

Pertanto, ci potrebbero essere un po' di cambiamenti all'interno dell'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli. In difesa, per esempio, secondo la 'rosea', non ha più lo status di intoccabile il capitano Alessio Romagnoli. Che sia lui a salutare la compagnia per favorire la titolarità indiscussa e l'ascesa di Fikayo Tomori?