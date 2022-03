Calciomercato Milan – Difesa, tutto per tutto per prendere Botman

Sven Botman, priorità di calciomercato del Milan per rinforzare la difesa, è un giovane prospetto che vanta già esperienza in Europa

La priorità del Milan, nel prossimo calciomercato estivo, per rinforzare la propria difesa è, come noto, Sven Botman, centrale classe 2000 di proprietà del Lille. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Nonostante non abbia ancora esordito nella Nazionale maggiore, anche per via della folta concorrenza nel ruolo (Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Aké), Botman è sicuramente considerato uno dei difensori centrali di maggiore prospettiva in ambito europeo.