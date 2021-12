Calciomercato Milan – Difesa, tra i giovani il preferito è Badiashile

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Benoît Badiashile, classe 2001, in forza al Monaco, rappresenta una giovane alternativa dietro

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parlando del calciomercato di gennaio del Milan , ha sottolineato la necessità del Diavolo di acquistare un nuovo difensore centrale. Questo perché Simon Kjær , operato ai legamenti (crociato e collaterale) del ginocchio sinistro ha concluso anzitempo la stagione.

Per la 'rosea' il Milan starebbe valutando il ritorno di Mattia Caldara dal prestito al Venezia, ma non disdegna neanche di pensare a Nikola Milenkovic della Fiorentina e Luiz Felipe della Lazio. Nonostante le richieste economiche di Rocco Commisso e Claudio Lotito per i loro due centrali siano alte.