Calciomercato Milan – Difesa, prende quota la pista Thiaw: il punto

Malick Thiaw sarebbe il difensore prescelto dal Milan in questo calciomercato estivo. Ecco la strategia di Paolo Maldini e Frederic Massara

Sarebbe Malick Thiaw , classe 2001 , il difensore prescelto dal Milan come rinforzo per questo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'calciomercato.com'.

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, si stanno orientando per un cambio di strategia: non più dunque, l'acquisizione di un centrale di difesa in prestito, bensì a titolo definitivo.