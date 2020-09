Calciomercato Milan – Difesa: sondato anche Djimsiti dell’Atalanta

Calciomercato Milan: sondato l’entourage di Djimsiti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è alla caccia di un difensore centrale per questa sessione di calciomercato e, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, avrebbe sondato anche un nome nuovo in queste ore. Si tratta di Berat Djimsiti, classe 1993, albanese in forza all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, avrebbero sondato l’entourage di Djimsiti, il quale, però, piace anche agli olandesi dell’Ajax. LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO SULLA DIFESA DEL MILAN >>>