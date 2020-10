Calciomercato Milan – Difesa: Rudiger prima alternativa a Kabak

Rudiger seconda opzione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Difensore centrale cercasi. Il Milan continua ad inseguire la sua priorità a poco più di 24 ore dalla fine del mercato. Tanti i nomi nella lista rossonera: da Nikola Milenkovic a Wesley Fofana, passando per Takehiro Tomiyasu e German Pezzella. La margherita rossonera, però, si è adesso ridotta a due profili in particolare: Ozan Kabak e Antonio Rudiger. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il tedesco è l’alternativa numero uno al difensore dello Schalke, per cui il Milan sta spingendo forte nelle ultime ore.

