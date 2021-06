Calciomercato Milan – Difesa, rischio affollamento: qualcuno dovrà partire

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo potrebbe trovarsi costretto a fronteggiare problemi di abbondanza nel reparto centrali

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulle operazioni di calciomercato del Milan. Il quotidiano sportivo nazionale, in particolare, si è soffermato su movimenti che il Diavolo opererà per quanto concerne il reparto dei difensori centrali.

Simon Kjaer è la certezza. Titolare inamovibile ed indiscutibile del Milan di Stefano Pioli. Presto il 'muro danese' sarà raggiunto, nello 'status', anche da Fikayo Tomori. Per il ragazzo canadese naturalizzato inglese, infatti, si attende soltanto l'ufficialità del riscatto del suo cartellino a titolo definitivo dal Chelsea.

Il Milan, poi, vorrebbe blindare il suo capitano, Alessio Romagnoli, con un rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. A quel punto, poi, bisognerà valutare caso per caso e la posizione di qualche elemento della rosa rossonera. Rientrerà, per esempio, Mattia Caldara dopo i 18 mesi di prestito all'Atalanta.

Il centrale non è stato riscattato dalla 'Dea' e, pertanto, si andrà ad aggiungere in organico ai giovani Matteo Gabbia (classe 1999) e Pierre Kalulu (2000), nato terzino destro nelle giovanili dell'Olympique Lione ma spesso utilizzato da Pioli nel ruolo di centrale difensivo.

Nel cuore della retroguardia, dunque, si rischia l'affollamento e qualcuno dovrà evidentemente alleggerire rosa e monte ingaggi andando via. Che sia a titolo definitivo o in prestito. Vedremo chi tra questi tre farà i bagagli e lascerà Milanello. Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.