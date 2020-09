Calciomercato Milan – Difesa, priorità Fofana. Ma solo vendendo Paqueta

Calciomercato Milan: in difesa Fofana solo con la cessione di Paqueta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Wesley Fofana, classe 2000, difensore centrale francese del Saint-Etienne, è la priorità del Milan per rinforzare la propria retroguardia. Lo ha riferito ‘Sport Mediaset‘. Qualora, dunque, il Milan riuscisse a vendere Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano all’Olympique Lione, ‘dirotterebbe’ quei soldi sul promettente centrale transalpino. Nel caso in cui, invece, il Milan non riuscisse ad incassare soldi da Paqueta, a quel punto scatterebbe il ‘piano B‘: Matija Nastasic, classe 1993, difensore centrale serbo che lo Schalke 04 darebbe in prestito con diritto di riscatto ai rossoneri. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DI MERCATO SUL MILAN IN TEMPO REALE >>>