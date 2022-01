Calciomercato Milan – Difesa, piace Estève: i suoi numeri stagionali

Maxime Estève, obiettivo di calciomercato del Milan, è una delle rivelazioni del Montpellier. Ecco come sta andando la sua annata in Francia

Mancino, già nel giro della Nazionale francese Under 20, Estève ha esordito in Ligue 1 in questa stagione, lo scorso 8 agosto 2021, in occasione della sfida persa dalla squadra allenata da Olivier Dall'Oglio a la 'Mosson' contro l'Olympique Marsiglia. Titolare fisso praticamente per tre mesi, nei quali ha collezionato 13 presenze in campionato, Estève è poi finito k.o. a fine novembre per un problema muscolare.