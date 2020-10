Calciomercato Milan – Difesa, Nastasic tra le alternative a Kabak

Nastasic tra le alternative

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo i tanti nomi accostati, il Milan ha ormai le idee chiare: l’obiettivo numero uno per la difesa è Ozan Kabak. Recapitata un’offerta ufficiale di 12 milioni di euro più 3 di bonus per il centrale turco, già trattato dalla dirigenza la scorsa estate. Lo Schalke 04 chiede 25 milioni di euro, c’è molta distanza tra alle parti, ma il Diavolo ha intenzione di provarci fino all’ultimo. Ma se il trasferimento non dovesse andare a buon fine? Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ è ancora viva la pista che porta a Matija Nastasic, anche lui di proprietà del club tedesco.

NON SOLO NASTASIC: C’E’ ANCHE UN ALTRO NOME COME ALTERNATIVA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>