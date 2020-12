Calciomercato Milan – Difesa, Kabak in cima alla lista: le ultime / News

Calciomercato Milan, Kabak per gennaio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nel corso della scorsa sessione di calciomercato, la dirigenza del Milan è stata chiara su quale fosse la priorità. A distanza di qualche mese, nulla è cambiato: anche a gennaio il club rossonero proverà ad acquistare un difensore centrale. Stefano Pioli, di fatto, ha a disposizione soltanto tre difensori centrali da far ruotare: Alessio Romagnoli, Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Leo Duarte e Mateo Musacchio, invece, non sembrano far parte del progetto tecnico. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’ il nome più caldo in questo senso è Ozan Kabak, difensore dello Schalke 04. Il turco, già cercato in passato, potrebbe dunque ritornare nuovamente di moda. Il Milan può arrivare in Champions League? La risposta di Zlatan Ibrahimovic >>>