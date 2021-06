Calciomercato Milan – Difesa, idea Odriozola dal Real Madrid

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Álvaro Odriozola, in esubero a Madrid, potrebbe fare da vice di Davide Calabria in rossonero

A Madrid Odriozola, che era stato prelevato dal club di Florentino Pérez per 30 milioni di euro dalla Real Sociedad nel 2018, non è una prima scelta. È infatti molto chiuso nel suo ruolo da Dani Carvajal. Motivo per cui potrebbe finire in rossonero per far rifiatare, di tanto in tanto, Davide Calabria.