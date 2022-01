Calciomercato Milan – Difesa, si cerca un giovane da far crescere

Paolo Maldini e Frederic Massara, per chiudere il calciomercato del Milan, puntano ad un giovane centrale da inserire con calma nel gruppo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come i rossoneri siano ancora alla ricerca di un difensore centrale. Inizialmente, l'idea del club di Via Aldo Rossi è stata quella di portare a Milano un calciatore di livello per sostituire l'infortunato Simon Kjær. Il quale, come noto, rientrerà in campo soltanto nella prossima stagione.

Poi, però, il Diavolo si è reso conto di come fosse molto difficile, se non impossibile, far 'muovere' una pedina di tale calibro in questa sessione invernale di calciomercato. Il Milan non compra tanto per comprare e, dunque, ha deciso di rinviare il grande investimento alla prossima estate. E per l'immediato? I rossoneri potrebbero restare così come sono. Ovvero con Fikayo Tomori (rientrerà tra 20 giorni), Alessio Romagnoli, Pierre Kalulu e Matteo Gabbia.

Per la 'rosea', però, in realtà il Milan sta cercando un difensore giovane, da far crescere alle spalle dei compagni più esperti. Un'operazione che, per esempio, il Diavolo ha messo a segno in attacco con l'arrivo di Marko Lazetic dalla Stella Rossa. Difficile, invece, che in questi ultimi giorni di mercato possano sbloccarsi, per il club meneghino, piste come quelle che portano a Eric Bailly (Manchester United) o Abdou Diallo (PSG). Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>

