Calciomercato Milan – Difesa, è lotta a due tra Bailly e Diallo / News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. La corsa al difensore centrale sembra ormai un affare a due tra Eric Bailly e Abdou Diallo

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, sempre più focalizzato sulla ricerca di un difensore centrale. Serve un giocatore giovane, forte e che non faccia soltanto numero, ma che serva davvero alla squadra per migliorarla. Il desiderio di coprire il buco deve combaciare con l'esigenza di trovare qualcuno non solo per sei mesi, ma che possa far parte del gruppo anche negli anni a venire. La contemporanea indisponibilità di Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori costringe però anche a prendere in considerazione anche la sola idea prestito.