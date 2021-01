Calciomercato Milan – Difesa e attacco: le operazioni per giugno | News

Il calciomercato del Milan non finisce qui

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nessuno come il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo aver acquistato Meité, Mandzukic e Tomori, i rossoneri vorrebbero chiudere con un vice Theo Hernandez, anche se non è semplice. Nel frattempo, però, Paolo Maldini sta anche studiando i possibili colpi in estate, dove sulla sua lista è già presente qualche nome.

Tra i nomi da trattare spiccano quelli di Simakan e Senesi, oltre a quello di Thauvin accostato al Milan da tanto tempo. Dopo non aver affondato il colpo a causa dell’infortunio al ginocchio, il club rossonero non molla Simakan e vorrebbe farlo accasare in squadra durante il prossimo mercato. Il difensore francese attualmente è fermo ai box: questa situazione potrebbe essere vantaggiosa per avviare con più calma la trattativa con lo Strasburgo.

Un nuovo nome uscito durante le ultime ore è quello di Marcos Senesi. Difensore argentino classe ’97 in forza al Feyenoord, ha già fatto 33 presenze e segnato 3 gol in Eredivisie. Come tanti altri acquisti messi a segno da Maldini, anche lui è un calciatore duttile. Infatti l’ex San Lorenzo nasce come difensore centrale ma può anche ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Da non sottovalutare il suo valore di mercato: la cifra da sborsare per acquistarlo si aggira sui 20 milioni di euro.

Infine c’è sempre Florian Thauvin, attaccante del Marsiglia che si libererà a parametro zero al termine della stagione. Il Milan non ha ancora fatto dei passi avanti per tentare di fargli vestire la casacca rossonera, anche se in Francia sono sicuri che il campione del mondo si trasferirà a Milano in estate.