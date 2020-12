Calciomercato Milan – Difensore, le offerte per Kabak e Simakan | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: gli obiettivi in difesa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del Milan resta quello del difensore centrale. Ormai è sfida a due tra Simakan dello Strasburgo e il nazionale turco Kabak dello Schalke 04. Per entrambi era già stata un’offerta in estate, ma ora sia il club francese e sia quello turco non navigano in buone acque, e dunque il Milan cercherà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Per Simakan c’è una proposta da 12 milioni di euro, mentre per Kabak 15 milioni. Entrambi piacciono dal punto di vista tecnico, quindi la differenza la farà la disponibilità dei due club a vendere.

In uscita bisogna gestire le cessioni di Leo Duarte e Musacchio, che ormai non fanno più parte del progetto tecnico di Pioli. L’argentino potrebbe interessare al Genoa di Preziosi, e dunque Maldini potrebbe giocarsi questa carta per convincere il presidente a lasciare andare Scamacca in anticipo. In rossoblù potrebbe andarci anche Lorenzo Colombo, attaccante che si è messo in luce con il Milan soprattutto nel precampionato. Calciomercato Milan: ipotesi ex Juventus. VAI ALLA NOTIZIA>>>