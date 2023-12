Calciomercato Milan – Difensore, torna di moda l’ipotesi Hincapié

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan sarebbe tornato alla carica per Piero Hincapié, difensore ecuadoregno del Bayer Leverkusen

In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan sembrerebbe orientato ad intervenire per prendere almeno uno, se non due, difensori centrali. Gli infortuni di Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Malick Thiaw avrebbero costretto la dirigenza rossonero a guardarsi intorno e i nomi accostati al Diavolo sono parecchi. Da Jakub Kiwior a Lloyd Kelly, fino al rientro anticipato di Matteo Gabbia.