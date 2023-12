Calciomercato Milan – Piace un giovane difensore di proprietà del Genoa

Il Milan si prepara ad affrontare la sessione di mercato invernale da protagonista. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada vogliono regalare al tecnico Stefano Pioli le pedine giuste per rinforzare la rosa. Il reparto che necessita maggiormente di un intervento è la difesa che, con Kalulu, Pellegrino e Thiaw out per infortunio, tra i disponibili vede solamente Tomori e Kjaer, rientrato recentemente a lavorare in gruppo.