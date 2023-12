Calciomercato Milan – Difensore, si lavora per il rientro di Gabbia

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', il Milan starebbe lavorando per convincere il Villarreal a far rientrare in Italia dal prestito Matteo Gabbia. Non solo, perché il club rossonero avrebbe anche fatto un tentativo per Jakub Kiwior, ma l'Arsenal non sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito. Quanto a Lloyd Kelly sarebbe un'idea per giugno, quando il ragazzo si dovrebbe svincolare dal Bournemouth. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Germania: "Il Bayern osserva Maignan" >>>