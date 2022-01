Calciomercato Milan – Diego Carlos nome nuovo per la difesa | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, anche il nome di Diego Carlos sarebbe stato accostato al Milan per rinforzare la difesa

Il Milan è al lavoro per rinforzare la difesa, complici gli infortuni di Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Tanti i nomi accostati ai rossoneri, tra i quali Bailly, Diallo, Tanganga e Botman. Secondo il 'Corriere dello Sport', un altro difensore sarebbe stato accostato al club di via Aldo Rossi. Si tratta di Diego Carlos, difensore attualmente in forza al Siviglia. Sul 28enne c'è anche l'interesse del Newcastle, ma potrebbe diventare una valida alternativa per il Milan qualora non dovesse chiudere per uno dei giocatori appena citati. Milan, le top news di oggi: arriva Lazetic! Diallo in fase di stallo.