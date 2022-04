Calciomercato Milan – Ag. Sarr: “Lascerà il Watford a fine stagione”

Il Milan vuole provare a piazzare il colpo da novanta nella prossima finestra di calciomercato. Ismaïla Sarr potrebbe essere il nome giusto

Ismaïla Sarr è da tempo nelle mira di Paolo Maldini per il prossimo calciomercato estivo del Milan come possibile rinforzo offensivo. Come riporta il Sun, l'esterno offensivo è stato cercato dai rossoneri già nelle scorse settimane, e per lui il club giallonero chiede circa 28 milioni di euro.