Calciomercato Milan – Diaz ha convinto, ora il dialogo col Real Madrid

Brahim Diaz ha finalmente convinto a pieno e il Milan ora vuole riaprire il dialogo con il Real Madrid per il riscatto

Fabio Barera

Il Milan, nella giornata di sabato 14 gennaio, ha trovato un miracoloso pareggio per 2-2 contro il Lecce dopo aver rimediato un doppio svantaggio. La squadra ha dimostrato di fare fatica, come già successo contro Salernitana, Roma e Torino e in tanti hanno deluso tra coloro che sono stati schierati in campo dal tecnico Stefano Pioli.

Milan, volontà di trattare con il Real Madrid per Brahim Diaz — Chi invece ha convinto è stato Brahim Diaz. Ormai questa stagione sembra essere quella della consacrazione per lo spagnolo, sebbene si debba ricordare come ancora non sia ufficialmente un giocatore del Milan. E proprio a questo proposito, secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Diavolo vorrebbe sedersi al tavolo con il Real Madrid per discutere del riscatto.

Ancelotti lo vorrebbe a propria disposizione nel corso della prossima stagione, soprattutto per quanto di buono sta dimostrando. D'altro canto per il Milan il riscatto fissato a 22 milioni sarebbe troppo alto, anche perché i rossoneri hanno già investito su Charles De Ketelaere e Yacine Adli. La speranza è quindi quella di uno sconto da parte del Real Madrid.