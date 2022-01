Calciomercato Milan – Diavolo su Luiz Felipe, ma ad una condizione …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luiz Felipe, difensore brasiliano di passaporto italiano, è in scadenza di contratto con la Lazio

Daniele Triolo

Luiz Felipe, classe 1997, difensore brasiliano con passaporto italiano della Lazio, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Il centrale della formazione di Maurizio Sarri, che Roberto Mancini valuta anche di convocare prossimamente in azzurro, piace, però, anche all'Inter di Simone Inzaghi (che lo ha allenato nella Capitale) ed al Betis, nella Liga spagnola.

La Lazio spinge per rinnovargli il contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno, per evitare di perderlo a parametro zero, così come è accaduto, in passato, per Stefan de Vrij e come accadrà, tra qualche mese, con il portiere Thomas Strakosha. Lui, ad oggi, è tra i meno pagati della rosa biancoceleste, con appena 800mila euro netti a stagione, retaggio del contratto firmato nel 2018 con il club di Claudio Lotito.

In estate gli agenti di Luiz Felipe hanno respinto una prima proposta di adeguamento del contratto a 1,5 milioni di euro. Chiede, infatti, almeno 2 milioni di euro per rinnovare con la Lazio e restare nella Capitale. Dove, comunque, si trova bene e vorrebbe rimanere. Se questo, però, non dovesse accadere, ecco, allora, che potrebbero tornare in gioco i club a lui interessati. Come il Milan.

Il Diavolo lo segue, ma lo prenderebbe ad un'unica condizione. Ovvero, se si liberasse a parametro zero dal club capitolino. In caso contrario, virerebbe su altri obiettivi. Il Milan considera Luiz Felipe un'opportunità, eventualmente, 'low cost' per il futuro e non l'ideale rimpiazzo dell'infortunato Simon Kjær in questa sessione di calciomercato. Se, dunque, non dovesse arrivare il rinnovo con la Lazio, si vedrà. Altrimenti, il suo futuro non sarà rossonero. Leggi qui l'intervista di fine 2021 di Paolo Maldini >>>