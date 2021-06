Calciomercato Milan – Diavolo su Boadu. Ma non è l’unico per l’attacco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Myron Boadu dell'AZ Alkmaar nel mirino del Diavolo, che acquisterà anche un giovane attaccante

Daniele Triolo

Non soltanto Olivier Giroud per l'attacco del Milan della stagione 2021-2022. Il Diavolo, infatti, in questa sessione estiva di calciomercato, è intenzionato ad acquistare anche un giovane attaccante da far crescere alle spalle del francese e di Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' uno dei profili seguiti con maggior attenzione dalla dirigenza del club di Via Aldo Rossi è quello di Myron Boadu, classe 2001, attaccante olandese di proprietà dell'AZ Alkmaar. Due giorni fa, in occasione della gara dei quarti di finale degli Europei Under 21 tra Olanda e Francia, Boadu ha realizzato la doppietta che ha mandato fuori i 'Bleus', grandi favoriti del torneo.

Boadu è in cima alla lista di quei talenti che il Milan, per questo calciomercato, sta tenendo sotto stretta osservazione. Un elenco del quale fanno parte anche Odsonne Édouard (Celtic), Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Amine Gouiri (Nizza), El Bilal Touré (Stade Reims) e Lassina Traoré (Ajax).

Tutti questi attaccanti hanno una valutazione non superiore ai 15 milioni di euro. Decisamente più abbordabili, per esempio, rispetto a Dusan Vlahovic (Fiorentina), Gianluca Scamacca (Sassuolo) e Donyell Malen (PSV Eindhoven), che già costano cifre nettamente più alte e/o fuori portata per il Milan. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>