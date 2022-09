Calciomercato Milan – Rebic spesso k.o.: il Diavolo ripensa a Noa Lang

Noa Lang sarà il colpo di calciomercato del Milan per gennaio 2023? Possibile, se Ante Rebic non dovesse fornire garanzie fisiche adeguate

Daniele Triolo

Noa Lang potrebbe essere il colpo di calciomercato del Milan per la sessione di gennaio 2023, qualora Ante Rebic non dovesse fornire le adeguate garanzie fisiche per una seconda parte di stagione al top. Lo ha riferito 'calciomercato.com', che ha sottolineato come il nome dell'esterno offensivo olandese, classe 1999, da tempo piaccia ai dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara. I due non lo hanno mai dimenticato e potrebbero riprovare a prenderlo già tra qualche mese.

Calciomercato Milan: fari nuovamente accesi su Noa Lang

Perché 'riprovare'? Stando a quanto dichiarato, infatti, da Bart Verhaeghe, Presidente del Bruges, club che detiene il cartellino del giocatore, ai microfoni di 'Nieuwsblad.be', il Milan avrebbe potuto prendere Noa Lang già nell'ultimo calciomercato estivo, in fase di trattativa per portare a Milano la prima scelta della società di Via Aldo Rossi, ovvero Charles De Ketelaere.

"Noa ha ricevuto diverse offerte, alcuni club hanno dialogato con lui, come Milan o Leeds. Per noi aveva il via libera di andarsene, ma alla fine ha scelto di restare. Il Milan poi ha preso Charles De Ketelaere, ma c’era un momento in cui poteva prenderli entrambi", le parole del patron del Bruges.

"Lang è un ragazzo molto selettivo: ha ricevuto una proposta da 18 milioni di euro dal Lille ma l’ha rifiutata. Alla fine ha preso la decisione e ci ha detto di voler rimanere. Ora puntiamo molto sul suo carattere e la sua classe". A gennaio, però, il Diavolo potrebbe davvero fare un nuovo tentativo per il ragazzo cresciuto nelle giovanili dell'Ajax. Milan, ecco qual è il segreto per la longevità di Giroud >>>