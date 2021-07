Calciomercato Milan – Diavolo in posizione di forza per Kaio Jorge

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge in scadenza di contratto. Il Santos cederà al pressing? Altrimenti in Italia a zero

Daniele Triolo

Il Milan vuole completare l'attacco, in questa sessione di calciomercato, con l'acquisto di Kaio Jorge dal Santos. Nelle intenzioni del club rossonero, infatti, è il giovane brasiliano, classe 2002, il talento da far crescere alle spalle dei due veterani Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Senza pressioni, potrà prendersi il ruolo di titolare del Diavolo con tutta calma.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, Kaio Jorge avrebbe raggiunto, attraverso il suo entourage, un accordo di massima con il Milan. In virtù di questo, il numero 9 del Santos avrebbe rifiutato altre proposte che gli erano pervenute dalla Major League Soccer statunitense.

Il contratto di Kaio Jorge con il 'Peixe', come noto, scadrà soltanto il prossimo 31 dicembre e, dunque, il Milan potrebbe prenderlo a parametro zero per il mercato invernale. Ma il club di Via Aldo Rossi ha deciso di anticiparne l'acquisto a quest'estate. Logicamente, Paolo Maldini e Frederic Massara sanno che, più passano i giorni, più è altamente probabile che il Santos dovrà accontentarsi dell'indennizzo proposto dal Milan, altrimenti perderà il giocatore gratis.

Il Milan, quindi, è in una posizione di forza per l'arrivo immediato di Kaio Jorge. Nonostante, oltretutto, alcuni intermediari stiano cercando di portare nuove offerte al ragazzo, l'attaccante ha fatto sapere al suo entourage che la felice conclusione della trattativa con i rossoneri ha la priorità.