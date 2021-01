Calciomercato Milan – Diavolo, è in arrivo Meïté: le ultime | News

Calciomercato Milan: praticamente preso Meïté

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Soualiho Meïté diventerà presto un nuovo calciatore del Milan. Lo riferiscono sia ‘La Gazzetta dello Sport‘ sia ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Nonostante il centrocampista francese, classe 1994, interessi anche ad altri club (Napoli, Hellas Verona), il Milan è giunto alla fase finale dei negoziati con il Torino per il suo acquisto.

L’accordo è stato praticamente raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Totale dell’operazione che dovrebbe aggirarsi sugli 8 milioni di euro. Il giocatore, rimasto in tribuna sia sabato sia martedì in occasione dei due Milan-Torino, il primo match di Serie A ed il secondo di Coppa Italia, dovrebbe presto sbarcare a Milanello.

Il Milan, secondo la ‘rosea‘, potrebbe chiudere l’affare in via ufficiale tra oggi e domani, di modo da regalare al tecnico Stefano Pioli un rinforzo immediato, a centrocampo, per ovviare alle numerose assenze nel reparto in casa rossonera. Calciomercato Milan: rinnovo Calhanoglu, cresce la fiducia. Vai alla news >>>