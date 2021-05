Calciomercato Milan – Diavolo deciso: “Recidere ogni cordone con Raiola”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mino Raiola è inviso alla dirigenza rossonera. L'operazione Gigio Donnarumma farà da apripista

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi in edicola stamattina, parlando del calciomercato del Milan, tirano in ballo Mino Raiola. Non soltanto per la vicenda di Gigio Donnarumma, praticamente scaricato dai rossoneri dopo l'ingaggio del portiere francese Mike Maignan. Sembra, infatti, che il Milan voglia recidere ogni tipo di cordone con gli assistiti di Raiola, liberandosi, dunque, dell'ingombrante figura del procuratore di origine campana.

La società rossonera è stanca di trascinarsi avanti, per tempo, vicende di calciomercato con Raiola. Il Milan, infatti, ha intrapreso una politica di contenimento dei costi, poiché è volontà del club di Via Aldo Rossi essere molto competitivi in Serie A ed in Europa. Ma con un bilancio in ordine. Tutto ciò stride, al contrario, con il modus operandi di Raiola. Il quale, ogni qualvolta tratta un rinnovo di contratto di un suo assistito o l'acquisto di un giocatore della sua scuderia, ama puntare al rialzo.

Sugli ingaggi, certamente, ma anche e soprattutto sulle commissioni da versare a lui per i suoi 'servizi'. Il Milan ha iniziato voltando le spalle a Gigio Donnarumma, dopo aver capito che il portiere non avrebbe firmato alle cifre proposte al Diavolo, ed a suo fratello Antonio. Dal bilancio della stagione 2021-2022, dunque, spariranno ben 14 milioni di euro lordi di costi legati agli ingaggi dei suddetti calciatori.

Ma non è tutto, perché, a quanto pare, il Milan sta andando verso la cessione di Alessio Romagnoli, altro assistito di Raiola, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022. Pertanto, per evitare di perdere anche il capitano a costo zero dopo Donnarumma, o si cede il suo cartellino in questa sessione di calciomercato oppure ci si dovrebbe sedere al tavolo per trattare il rinnovo. Ipotesi improbabile: il Milan ascolterà offerte per Romagnoli.

Discorso a parte, invece, merita Zlatan Ibrahimovic, anch'egli assistito da Raiola. Ormai, infatti, lo svedese si gestisce da solo. Ha trattato e firmato il rinnovo con il Milan per la prossima stagione senza minimamente tirare in ballo il suo agente. Le parole di Di Marzio sulla vicenda Donnarumma tra presente e futuro del portiere >>>