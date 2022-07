Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ecco la strategia di Asensio”

Marco Asensio, obiettivo di calciomercato del Milan, ha il contratto in scadenza nel 2023. Resterà al Real Madrid o andrà via ora? Il punto

Daniele Triolo

Marco Asensio, classe 1996, accostato spesso al Milan in questa sessione di calciomercato, è ancora un giocatore del Real Madrid. Il contratto del maiorchino con il club di Florentino Pérez scadrà, come noto, il 30 giugno 2023. Proprio per questo motivo si era ipotizzato che il numero 11 dei 'Blancos' potesse lasciare la squadra in questo periodo.

Calciomercato Milan, ma cosa vuole fare Asensio?

In Spagna il popolare quotidiano sportivo 'AS' ha sottolineato, da un lato, come la decisione di Asensio sia quella di restare a Madrid per un'altra stagione, giocarsi le proprie carte alla corte di Carlo Ancelotti e poi, eventualmente, lasciare le 'Merengues' a parametro zero tra poco meno di dodici mesi.

Dall'altro, però, in un articolo a firma del collega Marco Ruíz, sempre su 'AS', si ipotizza come quella 'pubblica' di Asensio possa essere una strategia per convincere il Real Madrid, dinanzi l'ipotesi di perdere il giocatore in regime di svincolo e quindi gratis, a cederlo già adesso ad un prezzo minore di quanto fin qui chiesto alle sue pretendenti.

Per questo ha cambiato agente, affidandosi a Jorge Mendes: Asensio, infatti, vorrebbe per lui la miglior destinazione possibile, di modo da giocare titolare fisso, con continuità, non pregiudicando, in questa maniera, la sua convocazione nella Spagna di Luís Enrique per i Mondiali di novembre e dicembre in Qatar.