Calciomercato Milan – Difesa, Diallo sorpassa Tanganga: il punto

Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa. Al momento più di Japhet Tanganga. Facciamo il punto della situazione

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Abdou Diallo, difensore classe 1996 in uscita dal PSG. Secondo il quotidiano sportivo della Capitale, infatti, nelle ultime ore la candidatura del mancino franco-senegalese, ex Mainz e Borussia Dortmund, sarebbe in risalita rispetto a quella di Japhet Tanganga del Tottenham.

Quello che appare certo è che l'acquisto di un nuovo difensore rappresenti la priorità in casa rossonera. Vero, è tornato Simon Kjær ieri sera durante l'amichevole Marsiglia-Milan 0-2, ma serve, comunque, un quarto centrale di spessore per poi lasciar partire Matteo Gabbia in prestito alla Sampdoria per una stagione.

Calciomercato Milan, Diallo balza in pole position

Il 'CorSport' ha sostenuto come la situazione per Evan N'Dicka sia complicata, alla luce dei 15-20 milioni di euro chiesti dall'Eintracht Francoforte per il suo cartellino nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Resta, di fatto, in piedi in casa Milan il ballottaggio di calciomercato tra Diallo e Tanganga.

Il primo è uno dei tanti esuberi del PSG che, però, deve aprire alla cessione del difensore con la formula del prestito per rendere l'operazione compatibile con le risorse del Milan. Gli ultimi contatti, a quanto pare, avrebbero acceso la fiducia in casa rossonera. Tanganga, con cui i contatti sono persino più avanzati, non viene di certo abbandonato.

Soltanto che Fabio Paratici, manager del Tottenham, rifiuta di cederlo in prestito con diritto di riscatto, insistendo, al contrario, per l'inserimento dell'obbligo di riscatto nell'affare. Il nodo da sciogliere è proprio questo: sul centrale inglese classe 1999, inoltre, c'è anche la Roma di José Mourinho.