Calciomercato Milan – Diallo possibile soltanto a titolo definitivo

Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan, può lasciare il PSG. I parigini, però, non lo cedono con la formula del prestito

Daniele Triolo

Uno degli obiettivi del Milan, in questo calciomercato invernale, per rinforzare la propria difesa è Abdou Diallo del PSG. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il giocatore, classe 1996, ha disputato finora in stagione 17 partite con i parigini: 9 da titolare, 8 partendo dalla panchina. Non è incedibile e può dunque partire entro fine mese.

Il Milan è interessato, anche se Diallo, al momento, è impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale, il Senegal. Il problema è che il PSG intende far partire il suo jolly (mancino, gioca sia da centrale sia da terzino sinistro) soltanto a titolo definitivo e non con la formula del prestito, come vorrebbe invece il club di Via Aldo Rossi.

E il prezzo di Diallo, ha commentato la 'rosea', è alto: il PSG, infatti, per cederlo vuole almeno 25 milioni di euro. Milan, via Pellegri: colpo da sogno in attacco? Le ultime news di mercato >>>

