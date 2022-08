Calciomercato Milan – Diallo per la difesa, Onyedika per il centrocampo

Il Milan è al lavoro per rinforzare la difesa e il centrocampo: i nomi papabili sono quelli di Abdou Diallo e Raphael Odyenika

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul mercato in entrata del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale e di un centrocampista, due caselle lasciate vuote dopo gli addii di Romagnoli e Kessie. Secondo il 'CorSport', nonostante abbia giocato ieri il preliminare di Champions League con il Midtjylland, Onyedika sarebbe il candidato principale per rinforzare il centrocampo del Milan. I contatti tra le due parti sono avviati e l'affare potrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. L'alternativa a Onyedika è Pape Sarr, calciatore che però il Tottenham vorrebbe cedere in prestito secco.

Milan, c'è Diallo per la difesa

Per quanto riguarda la difesa, sarebbe Abdou Diallo il candidato numero uno per rinforzare la retroguardia rossonera. Il calciatore è in uscita dal PSG, anche se il club francese vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto perché è a tutti gli effetti un esubero. Il senegalese è il profilo che piace anche più Japhet Tanganga del Tottenham. Una volta sistemata la pratica difesa, allora Gabbia potrebbe trasferirsi alla Sampdoria.

Bakayoko ai saluti

Importante novità anche per quanto riguarda il fronte delle uscite. Bakayoko, infatti, potrebbe lasciare il Milan e interrompere anzitempo l'accordo in vigore tra i rossoneri e il Chelsea del prestito biennale. Sul giocatore si sarebbero mossi dei club inglesi e spagnoli. Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?