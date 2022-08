Calciomercato Milan – Diallo per colmare il vuoto lasciato da Romagnoli

Il calciomercato estivo sta per volgere al termine e il Milan ha bisogno di un difensore. Abdou Diallo , classe 1996 , centrale mancino franco-senegalese di proprietà del PSG , è il nome più caldo per rinforzare la retroguardia di mister Stefano Pioli . Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Anche sabato, in occasione di PSG-Montpellier di Ligue 1, Diallo è andato in panchina, collezionando la terza di fila in tre partite della squadra di Christophe Galtier. L'ex Mainz e Borussia Dortmund, pertanto, rischia di arrivare alla fine di questa sessione estiva di calciomercato senza aver messo piede in campo neanche per un minuto.