Calciomercato Milan – Difesa, avanti per Diallo. Ma a due condizioni

Abdou Diallo è il principale obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione di trattative. Il mancino del PSG sarà rossonero?

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in merito le manovre del Milan per questa sessione estiva di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sulla difesa. Il Diavolo, infatti, necessita di acquisire un difensore centrale e, per ora, la corsa sembra essersi ridotta a due soli nomi.

Calciomercato Milan, Diallo in pole position per la retroguardia

Abdou Diallo del PSG è in vantaggio su Japhet Tanganga del Tottenham. In particolare, su Diallo il 'CorSport' ha evidenziato come il centrale franco-senegalese, classe 1996, sia sulla lista dei partenti del club parigino. Ma il Milan, dopo aver investito 35 milioni di euro su Charles De Ketelaere, e con un centrocampista ancora da prendere, andrà all'assalto dell'ex Borussia Dortmund soltanto a due condizioni.

La prima, è che il PSG apra alla cessione di Diallo al Milan in prestito con diritto di riscatto. La seconda è che il giocatore, che pure ha accettato di trasferirsi in rossonero, scenda a più miti pretese sul suo ingaggio, abbastanza oneroso. A meno che il PSG non contribuisca al pagamento di parte del suo stipendio.

Diallo è favorito su Tanganga anche perché in possesso del doppio passaporto (francese e senegalese), quindi sarebbe tesserabile dal Diavolo come giocatore comunitario. Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>