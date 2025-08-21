Il Milan dovrebbe avere chiuso l'operazione per Victor Boniface. L'accordo è stato sistemato sia lato giocatore sia lato club, il Bayer Leverkusen in questo caso. Il nigeriano si appresta dunque a diventare il nuovo numero 9 di Massimiliano Allegri. Lo ha confermato Gianluca Di Marzio - giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato - con un post sul suo profilo X.
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Sistemati gli ultimi dettagli per Boniface”
Calciomercato Milan, Boniface in dirittura d'arrivo—
Le parole del giornalista: "Milan, sistemati anche gli ultimi dettagli con Boniface: si attendono solo le visite mediche".
