Calciomercato Milan, Di Marzio: “Sistemati gli ultimi dettagli per Boniface”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, ha dato ulteriori conferme sull'affare Boniface-Milan via X
Il Milan dovrebbe avere chiuso l'operazione per Victor Boniface. L'accordo è stato sistemato sia lato giocatore sia lato club, il Bayer Leverkusen in questo caso. Il nigeriano si appresta dunque a diventare il nuovo numero 9 di Massimiliano Allegri. Lo ha confermato Gianluca Di Marzio - giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato - con un post sul suo profilo X.

Calciomercato Milan, Boniface in dirittura d'arrivo

Le parole del giornalista: "Milan, sistemati anche gli ultimi dettagli con Boniface: si attendono solo le visite mediche".

 

