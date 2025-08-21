Calciomercato Milan, Di Marzio: “Sistemati gli ultimi dettagli per Boniface”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, ha dato ulteriori conferme sull'affare Boniface-Milan via X

Il Milan dovrebbe avere chiuso l'operazione per Victor Boniface. L'accordo è stato sistemato sia lato giocatore sia lato club, il Bayer Leverkusen in questo caso. Il nigeriano si appresta dunque a diventare il nuovo numero 9 di Massimiliano Allegri. Lo ha confermato Gianluca Di Marzio - giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato - con un post sul suo profilo X.