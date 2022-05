Calciomercato Milan – Di Marzio: “Romagnoli? La sua priorità è rimanere”

Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto con il Milan. Nel calciomercato estivo potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola ...

Daniele Triolo

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo notoriamente esperto di calciomercato, ha pubblicato un editoriale per il sito web 'williamhillnews.it'. Si è soffermato, per l'occasione, degli undici calciatori che dovrebbero infiammare l'imminente sessione estiva di mercato. Tra questi, alcuni sono riconducibili ad operazioni, in entrata o in uscita, del Milan. Per esempio, Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale nonché capitano rossonero in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Ecco cosa ha scritto Di Marzio su Romagnoli, ex Roma e Sampdoria.

"Contratto in scadenza a giugno e futuro ancora tutto da decidere per il capitano del Milan. La Lazio, altra pretendente al difensore, ha presentato un’offerta più bassa rispetto alla proposta dei rossoneri e ogni strada è ancora apertissima - ha detto Di Marzio su Romagnoli, autore, finora, in stagione di 25 partite, con un gol ed un assist all'attivo, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia -. Compresa quella di un rinnovo con l’attuale club, magari di durata più breve (2-3 anni, anziché i cinque previsti inizialmente), visto che la priorità del difensore è quella di rimanere al Milan". Milan, le top news di oggi: esclusiva Maini, ultime su Rafael Leao.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI