Di Marzio sicuro: “Rinnovo Leao, si lavora per un’intesa con il Milan”

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato a 'Sky Sport' del futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2024, è infatti, come noto, in trattativa con il club rossonero per il rinnovo del matrimonio tra le parti.