Calciomercato Milan – Di Marzio: “Pellegri al Torino già in settimana”

Pietro Pellegri sarà riscattato dal Milan in questo calciomercato di gennaio. A quel punto sarà girato in prestito alla compagine granata

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, a 'Sky Sport', Milan e Monaco sono in trattativa per il riscatto di Pietro Pellegri da parte dei rossoneri. Il Diavolo, in estate, aveva preso Pellegri in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro a fine stagione.