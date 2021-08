Calciomercato Milan – Di Marzio: “Messias slegato dall’uscita di Castillejo”

Il Milan potrebbe prendere due calciatori nella zona offensiva del campo. Il nome di Messias sarebbe slegato dalla cessione di Castillejo

Il Milan potrebbe prendere due calciatori nella zona offensiva del campo: il nome di Messias sarebbe slegato dalla cessione di Castillejo . A riferirlo, durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio. Nonostante il profilo del brasiliano non infiammi il popolo rossonero, nuovi incontri sono previsti nelle prossime ore . I dirigenti del Crotone , come testimoniato dal video di 'PianetaMilan', sono arrivati a Milano e hanno in programma diversi colloqui. Il primo sarà con il Torino , poi dovrebbe toccare al Milan.

L'operazione Messias, come detto da Di Marzio, sarebbe slegata da Castillejo. Lo spagnolo potrebbe finire al Getafe ed il Milan, a quel punto, andrebbe su due giocatori. Elliott, come noto, preferisce spendere per profili giovani, ma Messias è comunque sulla lista della dirigenza. In particolare, il crotonese piace a Massara ed a Pioli, che lo potrebbe sfruttare in diverse posizioni della trequarti offensiva. Possibili novità a partire da domani. Milan, le parole dell'agente di Adli >>>