Di Marzio: “Milan, grande colpo con Maignan. Sul rinnovo di Kessié …”

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato delle mosse estive del Milan ed anche di ciò che potrà presto accadere

"Nella scelta di non rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma e di Hakan Çalhanoğlu c'è anche la scelta del Milan di non andare oltre certi paletti. I rossoneri non hanno fatto offerte al ribasso, così come non l'hanno fatta a Franck Kessié a cui ha fatto una proposta molto importante. Il Milan è convinto di aver fatto più del massimo per andare incontro alle richieste dell'ivoriano".