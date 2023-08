Calciomercato Milan – Due squadre straniere su Pellegrini: il punto

Non è di certo una novità che Ballo Touré sia stato messo sulla lista dei partenti e che quindi urga un nuovo difensore laterale per sopperire a qualche eventuale assenza del terzino nazionale francese. Tuttavia ci sono delle complicazioni. Infatti, stando a quanto riportato dal celebre giornalista sportivo italiano Gianluca Di Marzio, Fulham e Nizza si sarebbero inserite prepotentemente nella trattativa con la Vecchia Signora.

Gli inglesi sembra che attualmente siano in pole in quanto il giocatore avrebbe già un principio di accordo. Invece, per quanto riguarda il club francese, è già stata intavolata una prima trattativa. Milan e Lazio, che si erano precedentemente mossi sul giocatore, rimangono in attesa di sviluppi per potersi inserire nella trattativa. Tuttavia è bene ricordare che il Diavolo ha anche altri obiettivi come Riccardo Calafiori, Pedro Milans e Matteo Ruggeri.