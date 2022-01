Calciomercato Milan – Di Marzio: “La Sampdoria chiude per Conti”

Andrea Conti lascerà il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Sta per concludersi, infatti, la sua cessione alla Sampdoria

Andrea Conti lascerà il Milan in questa sessione invernale di calciomercato . Sta per concludersi, infatti, la sua cessione alla Sampdoria . Lo ha dichiarato Gianluca Di Marzio , giornalista di 'Sky Sport' notoriamente esperto di mercato.

Niente Empoli , quindi, per Conti, terzino destro classe 1994 , bensì la Genova blucerchiata nel suo destino. Il contratto di Conti con il Diavolo scadrà il 30 giugno e, a quanto pare, la Samp rileverà dal Milan il giocatore per questi sei mesi.

In settimana, poi, gli agenti di Conti si incontreranno con il club ligure per capire se ci potrà essere la possibilità di un contratto più lungo, visto che, dal 1° luglio prossimo, l'ex atalantino sarà libero a parametro zero. Ecco come e dove vedere Venezia-Milan in tv o in diretta streaming >>>