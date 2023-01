Calciomercato Milan – Di Marzio: “Jungdal, visite mediche con l’Altach”

Andreas Jungdal lascia il Milan in questo calciomercato di gennaio: si trasferisce in Austria all'Altach. Le ultime news di Gianluca Di Marzio

Daniele Triolo

Andreas Jungdal, portiere danese classe 2002, lascia il Milan in questo calciomercato invernale per trasferirsi nella Bundesliga austriaca, più precisamente nelle fila dell'Altach allenato da Miroslav Klose. Secondo quanto riferito da 'gianlucadimarzio.com', Jungdal si trova già in Austria.

Calciomercato Milan: Jungdal saluta i rossoneri — Per lui, oggi, giornata di visite mediche e firma con il club della 'Cashpoint-Arena'. L'estremo difensore scandinavo sarà ceduto dal Milan all'Altach con la formula del prestito per sei mesi, fino al prossimo 30 giugno. Nell'accordo, però, previsto un diritto di riscatto da parte dell'Altach (contratto già pronto fino al 30 giugno 2026) e contro-riscatto in favore del Diavolo.

Sarà un addio o un arrivederci? Intanto, giocherà con continuità — Per Jungdal, dopo l'arrivo in rossonero di Devis Vásquez, si erano inesorabilmente chiuse le porte della Prima Squadra. Nella Bundesliga austriaca, con Klose, che ha studiato di recente proprio da mister Stefano Pioli, avrà modo di giocare con continuità in un torneo competitivo e nella massima categoria.