Calciomercato Milan – Di Marzio: “Incontro con gli agenti di Raspadori”

Il Sassuolo valuta Raspadori 25-30 milioni. Il classe 2000 è un attaccante moderno, capace di giostrare in tutti i ruoli offensivi: dalla prima punta all'esterno fino al trequartista. Nella scorsa stagione ha messo a segno 10 gol in campionato e fornito 6 assist ai compagni, meritandosi la chiamata di Mancini in Nazionale. Al Milan piace Raspadori, staremo a vedere se la trattativa prenderà quota nelle prossime settimane. Milan, le top news di oggi: esclusiva Brambati, piace Junior Traore.