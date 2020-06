Calciomercato Milan – Di Marzio: “I rossoneri lavorano su Gaich”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, intervenendo a ‘Sky Sport‘, ha rivelato come il Milan, per l’attacco della prossima stagione, stia lavorando su Adolfo Gaich, classe 1999, centravanti argentino di proprietà del San Lorenzo.

Gaich, infatti, colosso di 190 centimetri, autore di 5 gol in 13 gare nell’ultimo torneo nazionale in Argentina e sotto contratto con il suo attuale club soltanto fino al 30 giugno 2021, è stato promosso dagli scout del club di Via Aldo Rossi. QUESTE, INVECE, LE ULTIME NEWS DI MARZIO SU GIGIO DONNARUMMA >>>