Calciomercato Milan – Di Marzio: “Hugo Cuenca in sede per firmare”

Colpo di calciomercato del Milan, anche se non per la Prima Squadra. Almeno per il momento. Infatti, in questo momento è a 'Casa Milan' il fantasista sudamericano Hugo Cuenca, che si è allenato negli ultimi mesi con le Giovanili rossonere con il permesso del suo club, il Club Deportivo Capiatá, per firmare il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi. Lo ha annunciato Gianluca Di Marzio.