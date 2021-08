Calciomercato Milan – Di Marzio: “Florenzi, domani incontro Lucci-Roma”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi è in attesa di buone notizie per il suo trasferimento in rossonero

Daniele Triolo

Il Milan si avvicina ad Alessandro Florenzi in questa sessione di calciomercato. La trattativa tra i rossoneri e la Roma, infatti, prosegue. Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, domani ci sarà un nuovo contatto tra Alessandro Lucci, procuratore di Florenzi, e Tiago Pinto, general manager del club giallorosso.

Tiago Pinto, al rientro da Londra, e Lucci cercheranno di trovare un'intesa sulla formula del trasferimento di Florenzi al Milan che possa accontentare tutti. I rossoneri vogliono chiudere la trattativa: dalla loro hanno la volontà del calciatore capitolino, pronto a sposare il progetto tecnico della squadra di Stefano Pioli.

La partita si gioca tutta sulla presenza dell'obbligo di riscatto nella formula dell'acquisizione di Florenzi da parte del Milan e, ovviamente, sulle condizioni della sua realizzazione. Da una parte c'è il Milan, che vorrebbe chiudere Florenzi in prestito con diritto di riscatto; dall'altra c'è la Roma, che vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto per monetizzare con certezza.

Le due società, secondo Di Marzio, potrebbero dunque trovare un compromesso a metà strada con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Milan, conti migliorati rispetto all'ultimo anno. Cifre e dettagli >>>